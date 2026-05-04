Rimini trionfa a Jesi | la Libertas cade nel derby dei playoff

Nel match di playoff tra Rimini e Libertas, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria convincente nel derby. La tensione tra i giocatori e lo staff si è fatta sentire durante la partita, influenzando il ritmo e il punteggio finale. Alcuni giocatori di Rimini hanno approfittato della fatica accumulata dalla Libertas, contribuendo a un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la tensione in panchina a cambiare il punteggio?. Chi sono i giocatori che hanno sfruttato la stanchezza della Libertas?. Perché la gestione del nervosismo ha condannato la squadra di Dell’Agnello?. Come influirà il ritorno di Miniotas sulle strategie di Spiro Leka?.? In Breve Marini e Camara dominano l'area, mentre Sankare controlla rimbalzi e difesa.. Il coach Diana viene espulso per il clima teso tra le panchine.. Penna, Tiby e Woodson guidano il tentativo di rimonta della Libertas.. Il prossimo scontro si giocherà sabato prossimo sul campo di Pesaro.. Rimini sconfigge la Libertas per 95-90 a Jesi, conquistando un primissimo vantaggio nei playoff contro Pesaro dopo una sfida dominata dalla freschezza fisica dei romagnoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini trionfa a Jesi: la Libertas cade nel derby dei playoff Notizie correlate Dole Rimini trionfa nel derby di Romagna: Alipiev guida la squadra alla vittoria su Forlì con 78-63.Domenica 15 febbraio 2026, il Flaminio di Rimini è stato teatro di un derby di Romagna infuocato, conclusosi con una netta vittoria della Dole Rimini... Leggi anche: Basket play-in serie A2 Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Livorno 95-90: la Libertas si sveglia tardi, addio al sogno playoff