Riflessione su Gianni Versace tra estro e creatività Le Muse in visita al MArRC

L’associazione Le Muse-Laboratorio delle Arti e delle Lettere prosegue con la sua programmazione, proponendo settimanalmente temi di attualità e interesse culturale. Recentemente, ha dedicato uno spazio a Gianni Versace, analizzando il suo estro e la creatività attraverso incontri e visite che coinvolgono anche il pubblico. La presenza di Le Muse si inserisce in un contesto di eventi promossi da istituzioni di alto livello nel panorama culturale.

L’associazione Le Muse-Laboratorio delle Arti e delle Lettere continua la sua programmazione, proponendo di settimana in settimana argomenti digrande interesse ed attualità ed al tempo stesso interagendo con grandi eventi organizzati da istituzioni di alta cultura.L’ultimo appuntamento infatti è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: "Figura iconica per il brand di Reggio Calabria"La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato a Gianni Versace, dal titolo: “La giovinezza, le... Svelata al MArRC l'installazione Mediterranee: architettura e design per Gianni VersaceL'esposizione si integra con le collezioni permanenti, compresi i Bronzi di Riace, e con la stessa architettura del Museo, creando relazioni visive e... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: Figura iconica per il brand di Reggio Calabria. Le Muse in visita al MAaRC per una riflessione su Gianni Versace tra estro e creatività senza tempoL’Associazione Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere continua la sua programmazione, proponendo di settimana in settimana argomenti di grande interesse ed attualità ed al tempo stesso int ... strettoweb.com Evento su Gianni Versace, Battaglia: «Museo del mare a lui intitolato come un luogo simbolico che racconta apertura, contaminazione e bellezza»La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato alla figura di Gianni Versace ... ilmetropolitano.it