Rifiuti stoccati alla rinfusa e irregolarità | i carabinieri forestali sequestrano un impianto a Gattico-Veruno

I carabinieri forestali di Lesa hanno sequestrato un impianto di trattamento di rifiuti metallici a Gattico-Veruno. Durante le verifiche, sono stati riscontrati rifiuti stoccati alla rinfusa e diverse irregolarità nelle procedure di gestione. L’operazione ha portato alla messa sotto sequestro dell’impianto, che ora dovrà rispondere alle contestazioni emerse durante le ispezioni.

Un impianto di trattamento di rifiuti metallici situato a Gattico-Veruno è stato posto sotto sequestro dai carabinieri forestali di Lesa. L'operazione è scattata a seguito di un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti e sul rispetto della normativa ambientale, che ha fatto emergere numerose.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliIl primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i... Leggi anche: Val Seriana, rifiuti stoccati illegalmente: tre imprenditori denunciati