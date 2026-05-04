Riders aggrediti e umiliati Ora basta

Nella notte di Torino, un rider stava completando l'ultimo giro di consegne quando è stato aggredito e umiliato da un passante. L’incidente è avvenuto in una strada del centro cittadino poco prima della mezzanotte. L’uomo aveva appena terminato il suo turno e si apprestava a tornare a casa, ma l’episodio ha interrotto la sua routine e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di chi svolge questo tipo di lavoro.

Torino, 4 maggio 2026 – Era l’ultima consegna della giornata. Pochi minuti alla mezzanotte, una strada del centro di Torino, il lavoro quasi finito e la speranza di tornare a casa. Invece un rider di 29 anni, studente del Politecnico, è stato aggredito in via Rossini, preso a calci e pugni e rapinato del cibo che stava consegnando. Un episodio folle, avvenuto mentre stava svolgendo un lavoro diventato ormai parte della quotidianità di migliaia di persone. Ma chiamarlo soltanto episodio di cronaca sarebbe riduttivo. L’aggressione di Torino è l’ennesimo segnale di un problema più profondo: la violenza in generale e contro chi lavora, contro chi fatica, contro chi ogni giorno attraversa le città per pochi euro a consegna, spesso di notte, spesso da solo, spesso senza una tutela reale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Rider aggredito a Termini: Massacrato di botte per una consegna da quattro euro Notizie correlate Leggi anche: Anas blocca la Paladina-Sedrina per “Rischi ambientali”. La Val Brembana: “Umiliati, ora protestiamo” Leggi anche: “Un'ora e basta” al Teatro de LiNUTILE: la domanda è: “Cosa faresti se dovessi morire tra un'ora?”