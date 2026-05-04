Ricerca imprese e istituzioni | l' Università di Messina scelta per il KnowWow

L'Università di Messina è stata scelta come rappresentante siciliana al R2i – Research to Innovate Italy, una piattaforma nazionale dedicata alla promozione dell'innovazione. La decisione riguarda anche lo spin-off deep-tech dell'ateneo, KnoWow Srl, che è stato selezionato tra le tre realtà regionali coinvolte. La partecipazione si inserisce in un progetto volto a favorire la collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni nella regione.

KnoWow Srl, spin-off accademico deep-tech dell’Università degli Studi di Messina, è stata selezionata dalla Regione Siciliana come una delle tre realtà regionali chiamate a rappresentare la Sicilia al R2i – Research to Innovate Italy, prima edizione di una piattaforma nazionale permanente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Fiere: ZeroEmission 2026, confronto imprese-ricerca-istituzioni(Adnkronos) – Una vera e propria 'settimana della sostenibilità', in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano... Pietro Salini: “Più sinergia tra Istituzioni, imprese e università per sistema Paese delle infrastrutture più competitivo”"Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture che raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari al 2030, è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Approvato il Bilancio 2025 dell’Università di Messina, utile oltre 3 milioni; Unime, approvato il bilancio di esercizio 2025: utile di oltre 3 milioni di euro; Industria Felix, cinque imprese messinesi tra le eccellenze del Centro e delle Isole premiate a Roma; All’università Gabriele d’Annunzio il corso internazionale Blended Intensive Programme (Bip). Sei milioni per il futuro: alta formazione, ricerca e impresa unite per lo sviluppoLa Regione lancia il bando sul Sostegno ai dottorati in rete tra Università, Istituti Afam ed enti di ricerca, anche in partnership con imprese ... corrieredellacalabria.it Fondazione Enel si trasforma: al via il rafforzamento internazionale e dei legami con università, istituzioni e ricercaFar crescere nuovi professionisti in Africa, lanciare progetti di ricerca nel campo dell’energia insieme a partner internazionali, diventare un punto di riferimento per università, imprese e governi ... ilgiornale.it Condivido il comunicato dell’Università degli Studi di Messina sull’approvazione del , che si chiude ed è stato approvato nel rispetto del ter - facebook.com facebook