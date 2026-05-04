Le ragazze della Reyer Venezia Under 17 hanno conquistato il loro secondo scudetto, interrompendo un equilibrio che durava da diverse stagioni. La squadra di Anna Gini ha dimostrato una forte determinazione nel corso della competizione, con alcune giocatrici che si sono distinte particolarmente nel secondo quarto. Le protagoniste di questa vittoria sono state individuate come punti di riferimento chiave durante la fase decisiva della partita.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le ragazze di Anna Gini a spezzare l'equilibrio?. Chi sono state le giocatrici chiave per il dominio nel secondo quarto?. Perché la sconfitta ai gironi ha favorito la vittoria in finale?. Quale impatto avrà questo scudetto sul futuro delle atlete nei livelli superiori?.? In Breve Sablich ha segnato 20 punti e Bianco Rossignoli 18 nella finale a Tortona.. Marinari ha aggiunto 13 punti al successo ottenuto il 3 maggio.. Hassan è stata inserita nel miglior quintetto del torneo dopo la vittoria.. Il trionfo ricollega la Reyer ai successi dei Giants Marghera del 2016-2017.. La Reyer Venezia conquista il secondo scudetto consecutivo nell’under 17 femminile battendo la Futurosa Trieste con un netto 70-38 nella finale disputata domenica 3 maggio a Tortona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reyer Venezia, dominio totale: è il secondo scudetto Under 17

Notizie correlate

Lo scudetto under 17 è ancora della Reyer VeneziaL'Umana Reyer under 17 femminile è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva.

Catanzaro Lido 2004: dominio totale e scudetto anticipato!L’ASD Catanzaro Lido 2004 ha siglato un primato assoluto nel suo debutto nella Terza Categoria, conquistando il titolo di campione con ben due...

Aggiornamenti e dibattiti

Reyer Venezia vs Olimpia Milano: diretta 2Q 14-27REYER VENEZIA vs OLIMPIA MILANO diretta 2Q Live - 1Q 14-27 - Ellis con due liberi apre il match al 1' 0-2. Shields raddoppia, la difesa dell'Olimpia è attenta ma ... pianetabasket.com

DIRETTA/ Venezia Manresa (risultato finale 97-93): vince la Reyer! (Eurocup, oggi 19 novembre 2025)L’Umana Reyer Venezia arriva purtroppo da una brutta sconfitta sul campo dell’Olimpia Lubiana nella scorsa giornata, che ha portato i lagunari sotto il 50% con tre successi a fronte di quattro ... ilsussidiario.net