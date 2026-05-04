Reflusso gastroesofageo Asl attiva la Ph-metria wireless un nuovo esame strumentale nell' ambulatorio di Endoscopia digestiva
L'Asl di Foggia ha introdotto un nuovo esame per i pazienti sospettati di reflusso gastroesofageo, la ph-metria wireless di 96 ore. L'esame viene effettuato nell’ambulatorio di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Cerignola, diventando il primo centro in Puglia a offrirlo. Questa innovazione mira a migliorare la diagnosi e il monitoraggio della condizione.
Nuovo esame strumentale per pazienti con sospetto reflusso gastroesofageo (Mrge): Asl Foggia ha attivato la Ph-metria senza fili (wireless) 96 ore, nell’ambulatorio di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Giuseppe Tatarella di Cerignola, primo centro in Puglia a garantire questa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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