Rapisce la moglie e chiede il riscatto ai suoceri Il messaggio inquietante scritto da lei e il precedente | così è scattato l’arresto a Trento

Da open.online 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, una giovane donna di 21 anni è stata sequestrata dal marito di 23 anni, con il quale si era sposata meno di due anni prima e aveva comunicato l’intenzione di separarsi. Dopo aver portato la moglie in un’altra città, l’uomo ha scritto un messaggio inquietante e ha chiesto 15.000 euro di riscatto ai genitori della donna. L’arresto dell’uomo è stato eseguito in seguito agli sviluppi di questa vicenda.

Sequestra la moglie, la porta in un’altra città e chiede 15mila euro di riscatto ai suoceri. È quanto accaduto a Trento, dove una ragazza di 21 anni è stata rapita dal marito 23enne, con cui si era sposata meno di due anni fa e al quale aveva annunciato l’intenzione di separarsi. La reazione del marito è stata brutale perché prima ha costretto la donna a salire sull’auto di famiglia, poi l’ha portata lontano dalla sua città e ha tentato di estorcere una grande somma di denaro ai genitori di lei. La denuncia dei genitori della ragazza. L’allarme è scattato quando i suoceri del giovane si sono presentati in caserma per denunciare la scomparsa della figlia, consegnando ai carabinieri un messaggio inquietante ricevuto poco prima.🔗 Leggi su Open.online

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