Il giornalista ha chiesto scusa al ministro della Giustizia per alcune affermazioni fatte durante una trasmissione televisiva. Ha dichiarato di assumersi la responsabilità delle sue parole e ha affermato che, se ci saranno azioni legali, le sosterrà personalmente. La vicenda riguarda le dichiarazioni sul caso Minetti, che hanno suscitato reazioni in ambito legale.

Roma, 4 maggio 2026 – Sigfrido Ranucci fa parziale marcia indietro sulle affermazioni rilasciate a 'È sempre Cartabianca' sul caso Minetti e si scusa con Carlo Nordio. "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: 'Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani – ha detto ieri il giornalista durante la puntata di 'Report' –. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ranucci si scusa con Nordio. “Mi cospargo il capo di cenere. Un’eventuale causa? La pagherò di tasca mia”

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Diffondere notizie su un ministro o su qualsiasi altra persona senza prove non è giornalismo, ma diffamazione. Ranucci, il diritto di cronaca è sacro, ma non esiste un diritto a delegittimare e calunniare. - facebook.com facebook

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