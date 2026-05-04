Il giornalista ha riconosciuto di aver fatto dichiarazioni sul caso Minetti durante una trasmissione televisiva e ha deciso di scusarsi con il ministro della giustizia. Ha aggiunto che, se dovesse essere querelato, si farà carico personalmente delle eventuali spese legali. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha portato a un chiarimento pubblico tra le parti coinvolte.

Roma, 4 maggio 2026 – Sigfrido Ranucci fa parziale marcia indietro sulle affermazioni rilasciate a 'È sempre Cartabianca' sul caso Minetti e si scusa con Carlo Nordio. "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: 'Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani – ha detto ieri il giornalista durante la puntata di 'Report' –. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ranucci si scusa con Nordio. “Mi copro il capo di cenere. Un’eventuale causa? La pagherò di tasca mia”

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Diffondere notizie su un ministro o su qualsiasi altra persona senza prove non è giornalismo, ma diffamazione. Ranucci, il diritto di cronaca è sacro, ma non esiste un diritto a delegittimare e calunniare. - facebook.com facebook

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