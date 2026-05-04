Rafting sul Muson Tra fiume ed erbe spontanee

Domenica 10 maggio 2026, a Mirano si svolgerà l’evento “Easy Rafting sul Muson – Tra fiume ed erbe spontanee”, organizzato da Free Waters. L’attività è rivolta a adulti, famiglie e principianti e prevede un percorso lungo il fiume Muson, tra natura e vegetazione spontanea. L’evento mira a offrire un’esperienza immersiva in un contesto naturale, con attività di rafting accessibili a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.

Domenica 10 maggio 2026 appuntamento a Mirano con “Easy Rafting sul Muson – Tra fiume ed erbe spontanee”, un’esperienza immersiva nella natura organizzata da Free Waters, pensata per adulti, famiglie e principianti.Il ritrovo è dalle ore 9:00 al Parco di Villa Belvedere, da dove partirà una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Fiori ed erbe spontanee, una giornata nella natura di BobbioDomenica 26 aprile alle ore 15 in piazza Duomo a Bobbio (ritrovo a Il piano di sotto) appuntamento con la raccolta di fiori ed erbe spontanee. Dalle erbe spontanee al mercato contadino. Una giornata sul cibo‘E se le cucine scomparissero? Dalle erbe commestibili che si trovano nei parchi, alla riflessione sul sistema alimentare’.