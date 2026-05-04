Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio | denunce segnalazioni e patente ritirata

Durante il ponte del 1° maggio, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo le Stazioni locali e l’Aliquota Radiomobile. Nel corso dell’attività sono state identificate numerose persone, sono state effettuate denunce e segnalazioni, e sono stati ritirati alcuni documenti di guida. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della zona di competenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo festivo.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, che nel fine settimana del Primo Maggio hanno intensificato i servizi di controllo del territorio insieme alle Stazioni locali e all’Aliquota Radiomobile.52enne sorpreso con crack e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alatri. Controlli dei Carabinieri nel ponte del 1° Maggio. 3 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e 4 proposte di Foglio di ViaCronache Cittadine ALATRI – Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Alatri che, nell’ultimo fine settimana, in occasione del ponte del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Raffica di controlli nel week end. Denunce e sanzioni dei militari; Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificate; Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio: denunce, segnalazioni e patente ritirata; Coltello e tirapugni in auto, scatta la denuncia: raffica di controlli dei carabinieri sulle strade del Verbano. Coltello e tirapugni in auto, scatta la denuncia: raffica di controlli dei carabinieri sulle strade del VerbanoCinque persone denunciate tra guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti: intensificati i posti di blocco sulle arterie provinciali ... varesenews.it Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificateNegli ultimi giorni, la polizia ha eseguito verifiche che hanno interessato soprattutto i territori di Lecce e Gallipoli con un focus su spaccio, reati predatori, zona stazione e istituti scolastici ... lecceprima.it Le pistolettate di via Montalbo sono state una vendetta per la raffica di colpi esplosa in via don Minzoni - facebook.com facebook Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi x.com