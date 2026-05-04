Il liquido sigillante presente nelle gomme tubeless dovrebbe essere sostituito ogni sei mesi circa. Questa operazione è importante per mantenere l’efficacia nel sigillare eventuali forature e prevenire perdite d’aria. La manutenzione regolare aiuta a garantire che le gomme siano sempre pronte all’uso e riduce il rischio di problemi durante la pedalata. La frequenza di rinnovo può variare in base alle condizioni di utilizzo e all’ambiente.

Croce e delizia dei ciclisti, gli pneumatici tubeless hanno contribuito a risolvere uno dei problemi (o meglio dire, degli incubi.) di chi pedala. La foratura. Premessi i vantaggi che ci sono a girare con pressioni più basse a parità di resistenza al rotolamento (sono stati condotti innumerevoli studi al riguardo), le possibilità che con una copertura tubeless si rimanga con la gomma a terra sono drasticamente più basse. Per due motivi estremamente validi. L'assenza della camera d'aria elimina il rischio di "pizzicata". E in caso di foro sulla superficie del copertone, se le dimensioni non sono enormi, c'è il lattice sigillante ad andare eventualmente a tapparlo in maniera istantanea.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando va rinnovato il sigillante nei tubeless?

How to Repair a Tubeless Tyre

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