Psicologia della Salute all’Università di Bergamo l’Open day della scuola di specializzazione

All'Università di Bergamo si terrà un Open Day dedicato alla scuola di specializzazione in Psicologia della Salute. L'evento permetterà di conoscere i dettagli dell’offerta formativa e di approfondire l’organizzazione delle lezioni e dei percorsi di studio. Durante l’iniziativa saranno illustrate le modalità di accesso e le possibilità di inserimento professionale, offrendo un’opportunità di confronto tra studenti interessati e docenti.

Presentare l’offerta formativa, illustrare l’organizzazione didattica e creare un’occasione di confronto diretto con docenti e specializzandi: è questo l’obiettivo dell’ Open Day della Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute dell’ Università di Bergamo, in programma mercoledì 6 maggio dalle 17.30 alle 19, in presenza presso l’aula 7 della sede di via Pignolo e online sulla piattaforma Microsoft Teams. Ad aprire i lavori saranno il prof. Giuseppe Scaratti, direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, la prof.ssa Clara Mucci, direttrice della Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, e la prof.ssa Maria Luisa Rusconi, vicedirettrice.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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