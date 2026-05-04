Psicodramma attacco per il Milan | il dato che fa preoccupare i tifosi

Il Milan di Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a segnare una rete nel campionato da oltre due mesi. L’ultima volta che i rossoneri hanno trovato il gol è stato il 21 marzo, durante la vittoria per 3-2 contro il Torino a San Siro. La mancanza di reti si fa sentire anche tra i tifosi, che non festeggiano un goal dei loro beniamini da quel giorno. La situazione preoccupa la squadra e la dirigenza.

Il Milan di Massimiliano Allegri non segna più, se ne è accorta la dirigenza, l’allenatore e sopratutto i tifosi, che non gioiscono ad una rete dei rossoneri a San Siro dal 21 marzo, nella vittoria per 3-2 contro il Torino di D’Aversa. Il problema gol è evidente: i rossoneri sono la squadra con meno reti sulle spalle tra le prime sei del campionato, nonostante la terza posizione in classifica. La difficoltà nel segnare si è sviluppata soprattutto nella seconda parte del campionato, nel girone di ritorno. Infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha messo a referto soltanto 16 gol nelle ultime 16 gare. Dalle difficoltà di Leao al digiuno di Pulisic.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Psicodramma attacco per il Milan: il dato che fa preoccupare i tifosi Notizie correlate Milan, Saelemaekers in calo netto dopo il Lecce: c’è un dato che inizia davvero a preoccupareIl Milan sta facendo più fatica in questo 2026 specialmente dal mese di marzo in poi. Luka Modric, "mancano pochi giorni": Milan, psicodramma tra i tifosiTornano a farsi sentire le voci sul futuro di Luka Modric, faro del centrocampo del Milan, il giocatore-chiave per la suqadra di Massimiliano...