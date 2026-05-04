Proteste e tensioni sul MuBa | tre arresti e oltre 30 denunciati

Le proteste contro il progetto del Museo dei Bambini e delle Bambine nel parco Mitilini-Moneta-Stefanini hanno portato a tre arresti e più di trenta denunce da parte delle forze dell’ordine. La polizia ha intervenuto per contenere le tensioni e procedere agli arresti, mentre le persone coinvolte sono state identificate e denunciate. La situazione nel parco don Bosco è rimasta tesa durante le manifestazioni.

La polizia di Stato stringe il cerchio sulle proteste legate al Mu.Ba., il Museo dei Bambini e delle Bambine previsto all’interno del parco Mitilini-Moneta-Stefanini, nell’area conosciuta come parco don Bosco. Dopo settimane di manifestazioni, presidi e tensioni, la Divisione Investigazioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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