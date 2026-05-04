Pronostici Cremonese-Lazio | marcatore e tiri in porta

Il match tra Cremonese e Lazio si svolge allo stadio “Zini” ed è una partita cruciale per entrambe le squadre. La Cremonese cerca di rispondere rapidamente alla sconfitta precedente contro il Lecce, mentre la Lazio si presenta con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La sfida, che vede protagonisti diversi giocatori in campo, si preannuncia ricca di occasioni da gol e tiri in porta, con possibili svolte legate ai singoli attaccanti.

Confronto decisivo per la Cremonese con cui provare a rispondere subito al Lecce, la sfida dello “Zini” con la Lazio è un autentico punto di non ritorno per gli uomini di Giampaolo. Senza troppe pretese di classifica, la Lazio resta però un ostacolo difficile da aggirare: le premesse per una gara frizzante impreziosita da diversi gol ci sono tutte. Rigorista designato, Bonazzoli avrà ancora una volta il compito di sorreggere sulle sue spalle un attacco che si affida tanto al mancino dell’ex Verona e Salernitana. Un fattore sia di testa che di piede, l’istrionico attaccante italiano ha totalizzato sette reti in campionato (sui ventisei complessivi della sua squadra).🔗 Leggi su Ilveggente.it

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