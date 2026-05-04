Promozione | lo Sparta Castelbolognese strappa i playoff al Casumaro

Lo Sparta Castelbolognese ha conquistato la qualificazione ai playoff battendo il Casumaro, riuscendo a ribaltare il risultato iniziale. Durante la partita, lo Sparta ha pareggiato e poi ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo. La rete che ha determinato il passaggio del turno è stata realizzata da un giocatore dello Sparta in una fase cruciale del match. La vittoria permette alla squadra di accedere ai playoff, lasciando il Casumaro fuori dalla competizione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto lo Sparta a ribaltare il vantaggio del Casumaro?. Chi ha firmato il gol decisivo che ha cambiato la classifica?. Perché l'ingresso di Placci è stato lo spartiacque della partita?. Come cambiano i playoff dopo il sorpasso dello Sparta Castelbolognese?.? In Breve Govoni segna per il Casumaro al 40° minuto della prima frazione.. Placci pareggia al 34° minuto della ripresa sostituendo Mainetti.. Fagnocchi realizza il gol decisivo al 39° minuto della seconda parte.. Casumaro chiude il campionato con 52 punti, Sparta a quota 50.. Il Casumaro scivola in casa per 1-2 contro lo Sparta Castelbolognese nell’ultima giornata di Promozione, vedendosi strappare il posto nei playoff proprio nel finale del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Promozione: lo Sparta Castelbolognese strappa i playoff al Casumaro Notizie correlate Leggi anche: Promozione. Poker Sparta Castelbolognese. E il Gallo alza bandiera bianca Promozione. Il Casumaro lotta senza sbloccarla. E i playoff non sono al sicuroCasumaro 0 Valsetta Lagaro 0 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Correggiari, Barbieri, Catozzo, Govoni (32’ st Lodi), Gherlinzoni,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Sparta Castelbolognese; Calcio: Promozione C – 33° Giornata del 26/04/26; Tabellino partita Sparta Castelbolognese vs Terre Del Reno; Emilia-Romagna - Promozione Girone C - Giornata 32 - Bentivoglio Calcio vs Sparta Castelbolognese. Promozione. Poker Sparta Castelbolognese. E il Gallo alza bandiera biancaSPARTA CASTELB.: Baldani, Baldi (41’ st Asgarov), Alessandrini, Sabbioni (39’ st Busillo), Tirello (42’ st Borgognoni), Caroli, Tola, Venturoli, Pirazzoli (26 ... ilrestodelcarlino.it Promozione. Debutto interno per lo Sparta. Il Bagnacavallo cerca il riscattoSeconda giornata di campionato in Promozione. Oggi, il fischio d’inizio è alle 15.30. Nel girone C lo Sparta Castel Bolognese, reduce dal buon pari 1-1 conquistato a Cento, si prepara al debutto ... ilrestodelcarlino.it Presentiamo le squadre che parteciperanno al dal 30 Aprile al 3 Maggio FC SPARTA CASTELBOLOGNESE - Under 16/17 - facebook.com facebook