Proiezione del film Sweet rush
Un evento gratuito si terrà il 10 maggio 2026 alle 19, organizzato dall’Associazione Pugliese Italo Polacca. Verrà proiettato il film “Sweet Rush” di Andrzej Wajda, in versione italiana. La proiezione si svolgerà in una sede non specificata e sarà aperta a tutti gli interessati. L’iniziativa fa parte di un appuntamento culturale promosso dall’associazione.
Associazione Pugliese Italo Polacca organizza la proiezione gratuita del film Sweet Rush di Andrzej Wajda (Versione In Italiano) il 10 Maggio 2026, Ore 19.00 presso l'Istituto Salesiano, Sala Florio in Via Martiri D’Otranto 69 a BariTATARAK - SWEET RUSHMarta è una bella donna di mezza età che.🔗 Leggi su Baritoday.it
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