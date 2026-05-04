Premio Semplicemente Donna la giornata di assegnazione delle Borse di studio

Il 7 maggio alle 10 si terrà presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo la cerimonia di consegna delle borse di studio del concorso “Giù le mani, il diritto di contare”. L’evento fa parte del percorso educativo del Premio Internazionale Semplicemente Donna e vedrà la partecipazione di studenti e rappresentanti istituzionali. La cerimonia si svolgerà nella mattinata e sarà aperta al pubblico.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Sarà la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo a ospitare, giovedì 7 maggio alle ore 10, la cerimonia di consegna delle borse di studio del concorso “Giù le mani, il diritto di contare”, inserito nel percorso educativo del Premio Internazionale Semplicemente Donna. Un appuntamento che rappresenta il momento conclusivo di un progetto che ha coinvolto in modo capillare il mondo scolastico del territorio aretino, confermandosi come uno dei principali strumenti di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, del contrasto alla violenza e dell’inclusione. Sono 20 gli istituti scolastici partecipanti, di cui 16 istituti superiori e 4 scuole medie provenienti da tutta la provincia di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studio Notizie correlate Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Premio Alice Casciani, borse di studio a due ex allieve del SalutatiEmozioni a non finire all’ottava edizione del Premio Alice Casciani, dedicato alla studentessa del Liceo Salutati strappata da un crudele destino... Contenuti utili per approfondire Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studioNella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo giovedì 7 maggio la cerimonia di consegna delle borse di studio Giù le mani. Il diritto di contare: venti scuole coinvolte ... lanazione.it Presentata la XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente DonnaArezzo, 6 novembre 2025 – È stata presentata questa mattina, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, la XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna, che si terrà a Castiglion ... lanazione.it