Potenza la voce della Cisgiordania | cinema e agricoltura per la pace

In Cisgiordania, il cinema e l’agricoltura sono strumenti utilizzati per sostenere la resistenza e la vita quotidiana. Alcune cooperative agricole producono alimenti che vengono distribuiti anche al di fuori della regione. Un esempio è rappresentato da un barattolo di salsa, ottenuto da queste cooperative, che viene venduto per finanziare attività legate alla resistenza. Questi elementi mostrano come le attività locali si intreccino con le dinamiche di resistenza nella regione.

? Cosa scoprirai Come può un barattolo di salsa finanziare la resistenza in Palestina?. Cosa rivelano le cooperative agricole sulla vita quotidiana in Cisgiordania?. Perché il lavoro della terra diventa un atto di lotta politica?. Come si collegano le realtà lucane alle comunità agricole palestinesi?.? In Breve Incontro martedì 5 maggio ore 18:00 presso la parrocchia di S. Anna e Gioacchino. Collaborazione tra Solidaria, Popular Art Centre e realtà di Sfruttazero. Vendita salsa SfruttaZero per finanziare cooperative agro-ecologiche della rete PAC. Campagna promossa da Autogestione in Movimento per l'agroecologia in Cisgiordania. Il salone della parrocchia di S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, la voce della Cisgiordania: cinema e agricoltura per la pace Notizie correlate Leggi anche: È venuto il momento che gli ebrei della diaspora alzino la voce su Israele e Cisgiordania Leggi anche: Dario Fo, il Teatro e la Pace Voce per la Festa della Toscana Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Milva, la voce che apre un varco; Metalmeccanici Confapi Potenza, è Nicola Benedetto il nuovo presidente: Più voce alle Pmi; Potenza, riflessione presso il Monumento ai Caduti: Celebrare la Liberazione oggi significa difendere l’ambiente e la bellezza della nostra terra. Ecco le foto della cerimonia; Arisa, chi è la cantante conduttrice del Concerto del Primo Maggio a Roma. FOTOSTORIA. Potenza, premiati i vincitori del concorso della Banca d'Italia “Inventiamo una banconota” - facebook.com facebook Ho finito #LaNotteDevastata di Jean Baptiste Del Amo @gramma_felt Ha una potenza narrativa folgorante Leggetelo #Isole letterarie a #CasaLettori x.com