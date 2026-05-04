Posta Fibreno alla scoperta degli anfibi nella riserva

Domenica 10 maggio si terrà una passeggiata nella riserva di Posta Fibreno dedicata alla scoperta degli anfibi presenti nell’area. L’itinerario, lungo circa due chilometri, avrà inizio alle 9:30 presso Piazza San Venditto e si concluderà intorno alle 12:30. L’evento è rivolto a chi desidera conoscere da vicino le specie di anfibi che vivono nella riserva, con un percorso di livello turistico facile. È consigliato indossare scarpe adatte.

Domenica 10 maggio appuntamento a Fosta Fibreno con la passeggiata alla scoperta degli ANFIBI DELLA RISERVADifficoltà: T (Itinerario turistico di circa 2 Km)Raduno a Posta Fibreno presso Piazza San Venditto alle ore 9:30 con rientro alle ore 12:30 circaAbbigliamentoattrezzatura: scarpe da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta degli anfibi nel Parco Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Posta Fibreno, alla scoperta degli anfibi nella riserva; Posta Fibreno, passeggiata guidata alla scoperta degli anfibi nella riserva del lago; Una domenica di sport, amicizia e scoperta: San Giorgio a Liri a Posta Fibreno; Gli anfibi della Riserva. Posta Fibreno, passeggiata guidata alla scoperta degli anfibi nella riserva del lagoA Posta Fibreno una passeggiata guidata gratuita nella Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno per conoscere anfibi e ambienti umidi. sora24.it Domenica 10 maggio 2026 Passeggiata alla scoperta degli ANFIBI DELLA RISERVA Difficoltà: T (Itinerario turistico di circa 2 Km) Raduno a Posta Fibreno presso Piazza San Venditto alle ore 9:30 con rientro alle ore 12:30 circa Abbigliamento/attrezzatura: sc - facebook.com facebook #Terremoto M 2.1 - Posta Fibreno (FR) 24/04/2026 – ore 22:08 italiane (20:08 UTC) x.com