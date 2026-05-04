Torna nel 2026 Porto Rubino, il festival musicale ideato dal cantautore Renzo Rubino, che quest’anno raggiunge la sua ottava edizione. L’evento si svolgerà in diverse tappe lungo le coste pugliesi, attirando numerosi artisti e pubblico. Tra le proposte, c’è anche la volontà di organizzare una serata intitolata “Lupi di Mare”, con la presenza di artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori.

Torna l’attesissimo appuntamento con Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026 arrivato alla sua ottava edizione, riaccende fari e approdi lungo il mare della Puglia. Tre nuove tappe di un viaggio fatto di veri e propri concerti: ogni artista porterà sul palco il proprio live, con un set completo pensato come un racconto autonomo e immersivo. Renzo Rubino presenta Porto Rubino 2026. Si parte il 14 luglio da Taranto con Porto Rubino Pensa, una serata dedicata alle parole e al pensiero. Sul palco si alterneranno Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio insieme a Erica Mou.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Porto Rubino 2026, date, ospiti e tappe del festival di Renzo Rubino: “Vorrei una serata “Lupi di Mare” con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori” – Intervista

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