Pizzacademy a Tramonti cinque scuole a confronto nella patria della specialità nazionale

A Tramonti si svolge un confronto tra cinque scuole dedicate alla pizza, una tradizione molto radicata nella zona. Durante l’evento, il presidente dell’assicurazione locale ha partecipato, portando la sua testimonianza. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione delle competenze e delle tecniche delle diverse scuole, con l’obiettivo di mettere in luce le specificità di ciascuna. La giornata coinvolge studenti, insegnanti e appassionati di gastronomia.