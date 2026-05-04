Più sicurezza per studenti e famiglie | nuovo marciapiede davanti alle scuole di via Trò Meldola

Sono stati completati due interventi di manutenzione a Fratta Terme, uno nel percorso pedonale di via Loreta e l’altro davanti alle scuole di via Trò Meldola. In particolare, davanti alle scuole è stato realizzato un nuovo marciapiede per migliorare la sicurezza di studenti e famiglie. I lavori di rigenerazione urbana puntano a valorizzare le aree centrali della frazione, garantendo spazi più curati e sicuri per i pedoni.

Sono terminati due importanti interventi di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana a Fratta Terme che hanno interessato due aree nevralgiche della frazione: il percorso pedonale di via Loreta e quello di via Trò Meldola davanti alle scuole, con l'obiettivo di coniugare decoro urbano e.🔗 Leggi su Forlitoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede Ausiliari del traffico per la sicurezza davanti alle scuole: al via il servizio sperimentaleAvviato lo scorso 9 marzo il servizio di presenza di ausiliari del traffico per garantire sicurezza negli orari di ingresso e uscita delle scuole, un... Panoramica sull’argomento Sicurezza, strade e scuola. L’impegno della Provincia. Più corse per gli studentiIl presidente della Provincia di Prato Simone Calamai chiude il 2025 tracciando il bilancio di un anno intenso, segnato da numerosi interventi e iniziative a servizio del territorio, delle scuole e ... lanazione.it Scuola, Irene Manzi (Pd): Sicurezza per decreto non funziona, rischia di aumentare il disagio degli studentiCon il nuovo pacchetto Sicurezza, un decreto e un disegno di legge, il governo ha emanato una stretta che include misure affrontare il fenomeno della violenza giovanile. Si va dal divieto di vendita ... fanpage.it