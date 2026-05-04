A Pisticci è stato inaugurato un nuovo giardino verticale nel rione Croci, che si estende su una superficie di 5000 metri quadrati. Il progetto combina il verde con pannelli fotovoltaici, integrando tecnologie dedicate alla produzione di energia e alla stabilizzazione del terreno. La realizzazione mira a migliorare l’aspetto ambientale e a contribuire alla prevenzione di frane nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di funzionamento o sui soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come può un giardino verticale fermare le frane nel rione Croci?. Quali tecnologie integrano il verde con i pannelli fotovoltaici del progetto?. Perché questo intervento PNRR è considerato un modello per la Basilicata?. Chi garantirà la manutenzione di 5000 metri quadrati di nuova vegetazione?.? In Breve Progetto finanziato con 1,65 milioni di euro tramite fondi PNRR.. Partecipazione tecnica di Salvatore Giannace, Beniamino Murgante e Domenico Laviola.. Intervento progettato dall'architetto Giuseppe Trabace per mitigare rischi idrogeologici locali.. Integrazione di pannelli fotovoltaici e biodiversità per regolare microclima nel rione Croci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisticci, il nuovo giardino verticale: 5000 mq di verde nel rione Croci

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