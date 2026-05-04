Un nuovo progetto mira a rendere i parchi di Senigallia più accessibili e stimolanti attraverso iniziative sportive e di mobilità. La proposta prevede interventi su impianti esistenti per trasformarli in spazi più inclusivi, capaci di accogliere persone con diverse esigenze. Si tratta di un intervento volto a migliorare gli spazi pubblici, favorendo la partecipazione di tutti alle attività all’aperto.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i parchi di Senigallia con la nuova proposta sportiva?. Quali interventi concreti trasformeranno gli impianti attuali in centri inclusivi?. Come influirà la mobilità dolce sul traffico e sulla sicurezza cittadina?. Chi gestirà direttamente la trasformazione degli spazi pubblici per i cittadini?.? In Breve Riqualificazione impianti sportivi esistenti e creazione nuovi spazi verdi all'aperto a Senigallia.. Priorità pedoni e ciclisti per ridurre disuguaglianze sociali nel territorio comunale.. Valorizzazione parchi urbani come centri di attività sportiva libera per i cittadini.. Esperienza pluriennale di Piccinini nel settore sportivo applicata alla gestione urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccinini per l’AVS: sport e mobilità per una Senigallia inclusiva

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