Piano Casa del Governo l' alleanza municipalista | Aspettiamo il testo definitivo servono scelte chiare e risorse concrete

L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, che riunisce gli assessori alle politiche abitative delle città italiane, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo Piano Casa. La rete ha dichiarato di attendere il testo definitivo, sottolineando la necessità di scelte chiare e di risorse concrete per l’attuazione delle misure previste dal piano.

"L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete delle assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, prende atto dell’annuncio del nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri.Parliamo di una questione decisiva per il Paese sulla quale da anni come.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Emergenza casa, Cesena Siamo Noi: "Poche risposte concrete. Servono scelte, non dichiarazioni di principio""Nel corso della serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse, dedicata al tema dell’emergenza abitativa, è emerso con chiarezza quanto il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il Piano casa. I principali punti; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Piano Casa, le misure del governo e i 'tre pilastri' del pacchetto: tutte le novità; Dal Governo via libera al Piano Casa. Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it Piano Casa, cosa prevede il programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblicaI contenuti del piano di misure straordinarie volte a favorire interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tra ... professionearchitetto.it Visual radio Pontedera social. . SUNIA – Sindacato Inquilini CGIL: bocciato il Piano Casa del Governo “Edilizia pubblica insufficiente, sostegno agli affitti assente e rischio aumento degli sfratti” Il Sunia, sindacato degli inquilini della CGIL, esprime una valutazi - facebook.com facebook Bonelli: Piano Casa del Governo è una grande speculazione immobiliare, non è solo propaganda x.com