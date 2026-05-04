Piano Casa Alleanza Municipalista | Aspettiamo il testo definitivo del governo servono scelte chiare

L’Alleanza Municipalista degli assessori alla casa ha diffuso una dichiarazione in risposta all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo Piano Casa. La nota sottolinea la necessità di attendere il testo definitivo del governo e richiede un confronto con le città per chiarire le scelte che verranno adottate. L’alleanza invita a una discussione aperta prima di procedere con eventuali misure legislative.

Pubblichiamo e riportiamo di seguito la presa di posizione dell’ Alleanza Municipalista delle assessore e degli assessori alla casa, dal titolo “Sul Piano Casa nazionale serve il confronto con le città”, diffusa a seguito dell’annuncio del nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri. Il documento esprime le principali osservazioni e richieste delle amministrazioni locali, sottolineando la necessità di un coinvolgimento diretto dei Comuni nella definizione e nell’attuazione delle politiche abitative. Parliamo di una questione decisiva per il Paese sulla quale da anni come Comuni grandi, medi e piccoli chiediamo un confronto e presentiamo proposte e sperimentazioni concrete: per questo attendiamo di leggere il testo del provvedimento annunciato e di analizzarlo puntualmente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Piano Casa del Governo, l'alleanza municipalista: "Aspettiamo il testo definitivo, servono scelte chiare e risorse concrete""L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete delle assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, prende...

Nuove sale operatorie, il Pd: «Passo in avanti, ma servono scelte chiare per la sanità»«L’attivazione della nuova piattaforma chirurgica in day surgery presso l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda rappresenta un risultato importante per il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Piano Casa: 30 assessori chiedono confronto diretto con il governo; Piano casa: serve confronto con le città; Piano casa, assessori preoccupati: Servono fondi e strumenti nuovi. Non siano i Comuni a pagare; Piano Casa, Clancy: Servono risorse vere e confronto con i Comuni.

Campobasso, Piano Casa: l’Alleanza Municipalista Servono risorse nuove e un confronto vero con le cittàCAMPOBASSO - L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, rete nazionale che riunisce assessore e assessori alle politiche abitative ... molisenetwork.net

Napoli, Piano Casa: Comuni richiedono fondi e dialogo con il governo.Napoli, insieme ad altre importanti città italiane, si unisce all’appello lanciato dall’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, una rete che riunisce gli assessori alle politiche abitative di ... napolipiu.com

MANFREDONIA, Mansueto: “Approvato il nuovo piano casa “ https://www.ilsipontino.net/manfredonia-mansueto-approvato-il-nuovo-piano-casa/ - facebook.com facebook

Piano Casa 2026: cosa prevede tra novità, risorse e obiettivi x.com