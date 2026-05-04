Perruggini | Vuoto normativo dal 2007 mette in crisi le RSA pugliesi

Da oltre dieci anni, le RSA in Puglia affrontano un vuoto normativo che ha causato difficoltà finanziarie e operative. Le aziende sanitarie locali hanno adottato diverse strategie per colmare i gap di bilancio, spesso ricorrendo a misure temporanee. Nel frattempo, la digitalizzazione, prevista per migliorare la gestione e la qualità dei servizi, sembra essere stata volontariamente sospesa o rallentata nelle strutture della regione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le ASL a coprire i buchi di bilancio?. Perché la digitalizzazione è stata deliberatamente rimossa dalle RSA pugliesi?. Chi ha permesso la proliferazione incontrollata di centri senza piano territoriale?. Quali rischi corre l'assistenza agli anziani per colpa del vuoto normativo?.? In Breve Regolamento Vendola del 2007 causò proliferazione incontrollata di centri senza piano territoriale.. Legge 9 del 2017 e regolamenti 2019 imposero pesanti oneri burocratici e investimenti.. Blocco accreditamenti durante pandemia risolto solo nel 2022 con carenza personale infermieristico.. Mancata digitalizzazione per 400 strutture RSA rallenta risoluzione controversie contrattuali con ASL.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perruggini: «Vuoto normativo dal 2007 mette in crisi le RSA pugliesi» Notizie correlate Assorbenti mestruali: allarme per sostanze tossiche e vuoto normativo? Cosa sapere L'ONG Règles élémentaires rileva pesticidi e metalli pesanti negli assorbenti mestruali in Europa. Il vuoto normativo che fa male alla saluteLo stop dell'invio dei dati regionali all’Istituto superiore di sanità per la sorveglianza epidemiologica rischia di generare un'emergenza.