Perde l' orientamento e si ritrova in mezzo ad un viale trafficato
Lo scorso 1 maggio, una volante della polizia è intervenuta in viale Chang Zhou a Prato per assistere un uomo di 92 anni che si trovava in stato confusionale e aveva perso l'orientamento, trovandosi nel mezzo di un viale trafficato. La presenza delle forze dell'ordine è stata necessaria per garantire la sicurezza dell’anziano e riportarlo in un luogo sicuro.
Lo scorso 1 maggio, una volante della polizia è intervenuta a Prato, in viale Chang Zhou, per prestare soccorso ad un uomo di 92 anni in stato confusionale. Lo rende noto la questura di Prato in una nota diramata oggi 4 maggio. L'anziano si era fermato all'altezza dello spartitraffico di una.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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