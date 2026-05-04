Perde l' orientamento e si ritrova in mezzo ad un viale trafficato

Lo scorso 1 maggio, una volante della polizia è intervenuta in viale Chang Zhou a Prato per assistere un uomo di 92 anni che si trovava in stato confusionale e aveva perso l'orientamento, trovandosi nel mezzo di un viale trafficato. La presenza delle forze dell'ordine è stata necessaria per garantire la sicurezza dell’anziano e riportarlo in un luogo sicuro.