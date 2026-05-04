Perde il controllo dell' auto e si cappotta fuori strada | madre e figlia trasportate in ospedale

Alle 14 nel Ravennate, un'auto ha perso il controllo e si è cappottata fuori strada, coinvolgendo una madre e una figlia. Entrambe sono state trasportate in ospedale per le cure mediche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione. Le condizioni delle due donne non sono state rese note.

Ancora un grave incidente nel Ravennate, con madre e figlia che finiscono in ospedale. E' successo alle 14.30 di oggi in via Sant'Andrea a Faenza. Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Faenza viaggiava in direzione di Solarolo una Opel Meriva, condotta da una donna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Perde controllo dell'auto e 'vola' fuori strada: uomo liberato dalle lamiere, portato d'urgenza in ospedaleIl grave incidente d'auto nella notte: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo, poi affidato al 118 che lo ha trasportato al Bufalini Un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Perde il controllo dell’auto a causa di una grossa buca. Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feritiPerde il controllo dell'auto che si ribalta, due feriti. Viste le condizioni della macchina, molti avevano temuto conseguenze più gravi. laprovinciadibiella.it Perde il controllo della Harley Davidson e si schianta fuori strada: morto sul colpoMONASTIER DI TREVISO – Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, in seguito a un grave incidente avvenuto a Monastier. Secondo le prime informazioni, l’uomo ... nordest24.it Anche in un'improbabile versione da contadino-cowboy, non perde un grammo del suo fascino x.com Schianto a Orte fra un’auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese. - facebook.com facebook