Per Rimini un ponte d' oro il sindaco Sadegholvaad | occupazione alberghiera raggiunta nel weekend a oltre il 90%

Durante il fine settimana di primo maggio, Rimini ha registrato un’affluenza turistica molto elevata, con un tasso di occupazione alberghiera superiore al 90 per cento. Il sindaco ha descritto il periodo come un “ponte d’oro”, sottolineando il forte afflusso di vacanzieri che ha caratterizzato la città. Oltre a questo, sono stati segnalati aumenti in altri indicatori legati al settore turistico, senza specificare cifre precise o dati numerici dettagliati.

“Lo potremmo definire un ‘ponte d’oro’ quello che si è appena concluso". A brindare al forte afflusso turistico che, in occasione del primo maggio, ha visto Rimini affollata di vacanzieri è il sindaco, Jamil Sadegholvaad, che oltre a tracciare il bilancio evidenzia come siano aumentati i.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Premio “Peschereccio d’Oro”, riconoscimento al sindaco Sadegholvaad per la Capitale del Turismo Aspettando il Papa, il sindaco Sadegholvaad incontra il nuovo direttore del MeetingIl sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto lunedì mattina (13 aprile) in residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Adriatico mare d’Europa, Rimini città europea; Turismo, Rimini entra nella top 30: italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo Maggio; Primo Maggio, la Riviera fa il pieno: e già volano le prenotazioni estive; Rimini: ponte del 1° maggio sopra le aspettative. Rimini, Ponte di Tiberio: via ai lavori lunedì 4 maggioInizieranno lunedì 4 maggio, i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, spiega ... corriereromagna.it Ponte del 1 maggio. A Rimini alberghi pieni e turisti in spiaggia come in estateUna prova d'estate riuscita quella che si è appena conclusa con il ponte del 1 maggio, che c'è chi ha già ribattezzato un Ponte d'oro. La dimostrazione del pienone sono state anche le lunghe code di ... msn.com Rimini: dal 5 maggio musei gratuiti per residenti e under 30 Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-dal-5-maggio-musei-gratuiti-per-residenti-e-under-30.php - facebook.com facebook Rimini batte Livorno e stacca il pass per i quarti di playoff x.com