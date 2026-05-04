Paupisi il cammino di Sant’Antonio | il programma delle feste 2026

A Paupisi sono stati annunciati i dettagli delle feste dedicate a Sant’Antonio per il 2026. Il programma prevede un percorso che coinvolgerà diverse contrade ogni sera, durante le celebrazioni della Tredicina. Le iniziative sono organizzate dalla parrocchia in collaborazione con il comitato locale, che si occupa di coordinare gli eventi e le processioni itineranti. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolgeranno la comunità del paese.

? Cosa scoprirai Quali contrade toccheranno il percorso della Tredicina ogni sera?. Chi organizza le celebrazioni itineranti tra parrocchia e comitato?. Dove si svolgeranno i grandi concerti di Diego Sanchez e Povia?. Come cambierà la vita del borgo dopo lo spettacolo pirotecnico?.? In Breve Tredicina itinerante tra le contrade Scafa, San Pietro, Frasso, Mandarisi e altre fino al 12 giugno.. Sabato 13 giugno Diego Sanchez omaggia Massimo Ranieri a Largo G. De Marco alle 21:00.. Domenica 14 giugno concerto di Povia alle 21:00 con stand gastronomici e fuochi pirotecnici.. Organizzazione congiunta tra Parrocchia Santa Maria del Bosco e Associazione Comitato Festa Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paupisi, il cammino di Sant’Antonio: il programma delle feste 2026 Notizie correlate Paupisi, festa di Sant’Antonio di Padova: ufficializzato il programma religioso e civileUfficializzato il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi organizzati dalla Parrocchia... Leggi anche: Povia a Paupisi: concerto chiude festa di Sant’Antonio Una raccolta di contenuti In Romagna con il Cammino di sant’Antonio da Padova alla ricerca della spiritualità francescanaA Brigida Putinato, vice responsabile gestionale de ‘Il Cammino di sant’Antonio’, abbiamo chiesto di spiegare il significato di questa apertura del nuoco tratto del ‘Cammino di Sant’Antonio’ ... acistampa.com Paupisi festeggia il patrono Sant’Antonio da Padova: ecco il programma religioso e civileUfficializzato il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi organizzati dalla Parrocchia Santa Maria del Bosco e dall’Associazione Comit ... ntr24.tv