Passaporti quasi 1000 rilasci in provincia di Reggio Calabria | a guidare la classifica Lazzaro e Casignana

Nella provincia di Reggio Calabria sono stati rilasciati quasi 1000 passaporti, con Lazzaro e Casignana che guidano la classifica. Il Progetto Polis mira a ridurre il divario digitale e a migliorare la coesione tra le comunità locali, sostenendo lo sviluppo nei piccoli centri e nelle zone interne. I dati relativi alle emissioni di documenti di identità sono stati diffusi di recente, evidenziando l’andamento nel territorio.

L’obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Tra i nuovi servizi offerti ai clienti di Poste Italiane, il rilascio ed il rinnovo dei passaporti negli uffici postali.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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