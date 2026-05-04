Paolo Calabresi | Roma può dimenticarsi di qualcuno Quell’incontro sotto casa non l’ho mai scordato

Paolo Calabresi ricorda un episodio legato a Roma che non riesce a dimenticare. In un'intervista, l'attore ha menzionato un incontro avvenuto sotto casa che gli è rimasto impresso nel tempo. Pur non entrando nei dettagli, ha sottolineato che quell'episodio gli ha lasciato un segno e che, anche se Roma può lasciarsi alle spalle alcune cose, certi ricordi restano vivi. La conversazione è stata accompagnata da riprese e montaggi di Maria Vera Genchi.

*riprese e montaggio di Maria Vera Genchi“Quella volta che”: c'è un ricordo legato a Roma che, per un motivo o per un altro, ti è rimasto nel cuore e che non dimenticherai mai?Mi viene in mente una cosa che forse non c'entra con Roma: ero giovane, vivevo ancora con i miei e sotto casa c'era un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Paolo Calabresi: "La mia Roma finalmente gioca a pallone. Il Pisa? Può salvarsi"Paolo Calabresi, attore di "Smetto quando voglio" e della serie "Boris", è tra i protagonisti del film "Heysel 1985", presentato alla Berlinale,... La Roma di Paolo CalabresiAttore romano tra i più amati dal pubblico, entrato nel cuore di romani (e non) per il ruolo di “Biascica” in Boris, la serie e poi il film. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paolo Calabresi: Dalla scuola con Strehler ai panni di Nicolas Cage, racconto una vita tra teatro e cinema; Teatro Ambra Jovinelli, Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che sono; Paolo Calabresi ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24; Paolo Calabresi: I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore. Paolo Calabresi: Roma può dimenticarsi di qualcuno. Quell’incontro sotto casa non l’ho mai scordatoL'attore romano racconta di un uomo che urlava contro tutti, incontrato molti anni fa sotto casa sua. Un giorno sono sceso e gli ho chiesto: 'Hai bisogno di qualcosa?' Lo ricordo come qualcosa che ap ... romatoday.it Paolo Calabresi: A volte penso di andare via da Roma. Fleming? È un quartiere maleducatoL'attore romano racconta il suo quartiere e le criticità di Roma che vanno oltre rifiuti e traffico: Quello che è di tutti lo consideriamo come una grande pattumiera. romatoday.it "Presi a schiaffi Corona ma non ne vado fiero" Pol doloroso ricordo sulla scomparsa dei genitori: "Morirono a dieci giorni di distanza. Per due anni feci finta di niente. Zero lacrime. Mi anestetizzai” Paolo Calabresi si racconta in una lunga intervista - facebook.com facebook Paolo Calabresi va in scena all'Ambra Jovinelli con “Tutti gli uomini che non sono” ift.tt/hWq4123 x.com