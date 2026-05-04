Paolo Calabresi | Nel nuovo film sarò il manager di un cantante dimenticato interpretato da Max Tortora

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiIl 6 maggio sarai al cinema con il film “L'amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli, con un cast molto romano: Claudia Gerini, Max Tortora, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore. Com'è andata? E qual è il personaggio che interpreti?Sono il manager di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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