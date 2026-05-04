Paolo Calabresi | Mia moglie? M' avrà lasciato 12 volte prima di sposarci

Paolo Calabresi ha raccontato di aver avuto molte difficoltà prima di sposare sua moglie, affermando che questa l'ha lasciato almeno dodici volte prima di decidere di sposarsi. La conversazione si è concentrata sui loro incontri e sulle ripetute separazioni che hanno affrontato nel corso degli anni, sottolineando la lunga storia di tentativi e ricongiungimenti tra i due. La narrazione si concentra sui dettagli di questa relazione e sulle esperienze condivise prima del matrimonio.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiTua moglie l'hai conosciuta a Roma? Com'è andato il primo appuntamento?M'avrà lasciato 12 volte prima che ci sposassimo.Sei stato coraggioso quindi.Sì ho tenuto duro, perché lei non aveva alcuna intenzione di stare con me, però s'era innamorata eh, come me.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paolo Calabresi: "Se quella ragazza non mi avesse lasciato, non avrei mai fatto l'attore" Paolo Calabresi: "La mia Roma finalmente gioca a pallone. Il Pisa? Può salvarsi"Paolo Calabresi, attore di "Smetto quando voglio" e della serie "Boris", è tra i protagonisti del film "Heysel 1985", presentato alla Berlinale,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paolo Calabresi: Per una ragazza mi lanciai da un secondo piano. Con mia moglie da 30 anni, rifarei tutto; Paolo Calabresi: Vi racconto l’uomo vero che sono; Paolo Calabresi: I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore; Paolo Calabresi: Dalla scuola con Strehler ai panni di Nicolas Cage, racconto una vita tra teatro e cinema. Paolo Calabresi: «I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore»Nel 2022 con il libro autobiografico Tutti gli uomini che non sono, titolo che un po' scimmiottava Emmanuel Carrère e il suo Vite che non sono la mia, Paolo Calabresi aveva avuto ... ilmessaggero.it Paolo Calabresi: «Vi racconto l’uomo vero che sono»Paolo Calabresi racconta i suoi trasformismi nel libro e spettacolo Tutti gli uomini che non sono, in scena a Catania e Roma. famigliacristiana.it "Presi a schiaffi Corona ma non ne vado fiero" Pol doloroso ricordo sulla scomparsa dei genitori: "Morirono a dieci giorni di distanza. Per due anni feci finta di niente. Zero lacrime. Mi anestetizzai” Paolo Calabresi si racconta in una lunga intervista - facebook.com facebook Paolo Calabresi va in scena all'Ambra Jovinelli con “Tutti gli uomini che non sono” ift.tt/hWq4123 x.com