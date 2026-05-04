Paolo Calabresi | Biascica? Non lo abbandonerò mai mi è entrato nel cuore

Durante un'intervista, Paolo Calabresi ha dichiarato di non voler lasciare mai Biascica, affermando che il personaggio gli è entrato nel cuore. La discussione si è poi spostata sul tema della romanità, toccando anche il rapporto tra l’attore e il personaggio interpretato. Le riprese e il montaggio sono stati curati da Maria Vera Genchi, contribuendo a creare un quadro completo di questa intervista.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiParlando di romanità, non possiamo che aprire una parentesi su Boris e su Biascica. Dopo tanti anni, ti pesa che le persone ti riconoscano in quel personaggio o, invece, sei talmente grato, affezionato a Biascica che ti fa piacere?Io sono felicissimo, per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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