Paolo Calabresi | Al teatro mettevo il cellulare dietro una bottiglia d' olio per vedere di nascosto la Roma

Paolo Calabresi ha raccontato di aver nascosto il cellulare dietro una bottiglia d'olio durante una rappresentazione teatrale per guardare di nascosto le partite della Roma. Ha spiegato di amare andare allo stadio, anche se non ha più l’abbonamento perché vive fuori Roma e può seguire le partite solo quando viene invitato o acquista i biglietti. La passione per la squadra resta forte, anche se il modo di seguirla è cambiato nel tempo.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiPaolo Calabresi, la Roma e il figlio calciatoreOggi come vivi la Roma?Mi piace andare allo stadio, ma non ho più fatto l'abbonamento perché mi capita troppo poco spesso di non stare a Roma, però gentilmente qualche volta mi invitano, qualche volta compro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Paolo Calabresi all'Ambra Jovinelli: "Racconto tutte le mie follie, come quella volta che mi finsi Nicolas Cage per vedere la Roma"*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiDal 6 al 17 maggio sarai all'Ambra Jovinelli con lo spettacolo “Tutti gli uomini che non sono”, in cui... La Roma di Paolo CalabresiAttore romano tra i più amati dal pubblico, entrato nel cuore di romani (e non) per il ruolo di “Biascica” in Boris, la serie e poi il film. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paolo Calabresi ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24; Paolo Calabresi: Dalla scuola con Strehler ai panni di Nicolas Cage, racconto una vita tra teatro e cinema; Teatro Ambra Jovinelli, Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che sono; Paolo Calabresi: I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore. Paolo Calabresi ospite a Stories, stasera alle 21 su Sky Tg24A teatro con lo spettacolo Tutti gli uomini che non sono, scritto, diretto e interpretato da lui stesso, e presto anche al cinema con L’amore sta bene su tutto, diretto da Giampaolo Morelli, l'att ... tg24.sky.it Paolo Calabresi: l'attore delle mille identità si racconta su Sky TG24Paolo Calabresi svela i segreti e le storie dietro le sue famose trasformazioni nella nuova puntata di Stories su Sky TG24, tra teatro, cinema e aneddoti ... megamodo.com "Presi a schiaffi Corona ma non ne vado fiero" Pol doloroso ricordo sulla scomparsa dei genitori: "Morirono a dieci giorni di distanza. Per due anni feci finta di niente. Zero lacrime. Mi anestetizzai” Paolo Calabresi si racconta in una lunga intervista - facebook.com facebook Paolo Calabresi va in scena all'Ambra Jovinelli con “Tutti gli uomini che non sono” ift.tt/hWq4123 x.com