Paolo Calabresi | A volte penso di andare via da Roma Fleming? È un quartiere maleducato

Paolo Calabresi ha espresso la sua insoddisfazione nei confronti di alcuni quartieri della capitale, citando Fleming come esempio di zona maleducata. Durante un'intervista, ha anche commentato di pensare spesso a trasferirsi, non solo da Roma ma anche all’estero, a causa del suo lavoro che lo porta frequentemente fuori città e di fronte a certe situazioni che lo disturbano. La sua riflessione riguarda il desiderio di cambiare ambiente, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva.

*riprese e montaggio di Maria Vera GenchiHai mai pensato di andare via da Roma?Sì, spesso.Anche adesso vorresti?Per me andar via da Roma è frequente, perché col lavoro che faccio vado spesso fuori, però ci penso alla possibilità di vivere fuori dall'Italia, più che fuori da Roma, soprattutto per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paolo Calabresi: "Mia moglie? M'avrà lasciato 12 volte prima di sposarci" La Roma di Paolo CalabresiAttore romano tra i più amati dal pubblico, entrato nel cuore di romani (e non) per il ruolo di “Biascica” in Boris, la serie e poi il film. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'amore sta bene su tutto, la commedia romantica che racconta Il lato fragile degli uomini; Dante Ferretti: Fellini metteva i miei sogni nei suoi film. Una volta il cinema era un'arte. Paolo Calabresi: A volte penso di andare via da Roma. Fleming? È un quartiere maleducatoL'attore romano racconta il suo quartiere e le criticità di Roma che vanno oltre rifiuti e traffico: Quello che è di tutti lo consideriamo come una grande pattumiera. romatoday.it Paolo Calabresi: A un finto provino presi a schiaffi Fabrizio CoronaL'attore si è raccontato in un'intervista, ripercorrendo un momento di estrema difficoltò della sua vita in cui il dolore si trasformò in estro creativo ... fanpage.it "Presi a schiaffi Corona ma non ne vado fiero" Pol doloroso ricordo sulla scomparsa dei genitori: "Morirono a dieci giorni di distanza. Per due anni feci finta di niente. Zero lacrime. Mi anestetizzai” Paolo Calabresi si racconta in una lunga intervista - facebook.com facebook Paolo Calabresi va in scena all'Ambra Jovinelli con “Tutti gli uomini che non sono” ift.tt/hWq4123 x.com