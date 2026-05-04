A Palosco, nel Bergamasco, dei ladri hanno preso di mira il supermercato Eurospin durante le prime ore del mattino. Utilizzando un camion da lavoro rubato, hanno sfondato la vetrina del negozio e hanno cercato di sradicare la cassaforte con il gancio traino. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Palosco (Bergamo), 4 maggio 2026 – Hanno usato un camion da lavoro rubato per sfondare la vetrina, poi hanno tentato di sradicare la cassaforte con il gancio traino. Ma il colpo non è riuscito: la cassa era troppo solida e l’allarme è scattato immediatamente. È successo nella notte tra domenica e lunedì al supermercato Eurospin di via Fratelli Marelli, a Palosco. Auto e camion da lavoro rubati. I malviventi hanno raggiunto l’area in tarda nottata a bordo di un’auto rubata e del mezzo da lavoro, anch’esso rubato in zona. Vetrina sfondata e cassaforte nel mirino. Arrivati davanti al supermercato i soliti ignoti hanno utilizzato il gancio traino del camion per aprirsi un varco nella vetrina del negozio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palosco, ladri in azione all’Eurospin: vetrina sfondata con il gancio traino di un camion rubato

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