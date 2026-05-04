Ortona resta senz' acqua durante il Perdono il sindaco Di Nardo scrive alla Sasi | Valutare forme di ristoro

Durante le festività patronali, la città di Ortona ha continuato a vivere senza acqua potabile a causa di un'interruzione nel servizio. Il sindaco ha inviato una lettera alla società incaricata della gestione idrica, chiedendo una relazione dettagliata sulle cause del problema e valutando possibili forme di ristoro per i disagi subiti. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali, che attendono risposte precise sulla situazione.

Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, torna a parlare dei disagi legati all'assenza di erogazione dell'acqua degli ultimi giorni, proprio durante le festività patronali e scrive una lettera alla Sasi chiedendo con urgenza, alla luce di quanto accaduto, "una relazione dettagliata sulle cause del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ortona senz’acqua nel giorno del Perdono, il sindaco attacca: “Situazione non più tollerabile”Giornata di festa segnata dai disagi idrici a Ortona, dove nelle ore che precedono uno dei momenti più attesi del Perdono di San Tommaso, il Corteo... Contrade senz'acqua a Paglieta, il sindaco diffida la SasiL’amministrazione comunale di Paglieta, nella persona del sindaco Ernesto Graziani, ha trasmesso in data odierna una formale e urgente richiesta di...