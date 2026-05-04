Ordine sul calciomercato | Milan altro che ritocco | serve un robusto potenziamento tecnico

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' di oggi, analizza la situazione del calciomercato del Milan. Secondo la sua opinione, la squadra non ha bisogno di semplici aggiunte, ma di un potenziamento tecnico significativo. La squadra sta valutando i possibili acquisti in vista della prossima stagione e si concentra sulla necessità di migliorare alcuni aspetti del reparto offensivo e difensivo.

È stato particolarmente prolisso Franco Ordine, giornalista sportivo, nell'editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: partendo da Sassuolo-Milan 2-0 di ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium', ha toccato vari temi sull'attualità rossonera. In primis, la scarsa qualità della rosa messa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il quale ha fatto praticamente un vero e proprio miracolo a competere con l'Inter per lo Scudetto fino a marzo. In seconda battuta, Ordine si è concentrato sulla prestazione di alcuni singoli ieri a Reggio Emilia. 'Scellerata' la prestazione di Fikayo Tomori e dal sapore di una 'resa' quella di Pervis Estupiñán.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine sul calciomercato: “Milan, altro che ritocco: serve un robusto potenziamento tecnico” CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER… Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, Forza Italia: "Rissa a Riccione, serve potenziamento concreto delle forze dell’ordine" Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto questi giocatori al club: il tecnico ritiene che …Si poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sorloth dice sì, accelerata per Goretzka: il Milan sogna il doppio colpo; Calciomercato Milan, Gazzetta: Cardinale dà il via libera a Gila, con una parola d'ordine; Calciomercato Milan, le news sull’attacco: da Sorloth a Goncalo Ramos; Milan, Allegri: La Champions League cambia il mercato di 100 milioni. I fischi a Leao e chi gioca tra Jashari e Ricci. Ordine: La prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa attualeFranco Ordine, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato così Sassuolo-Milan: Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà ... milannews.it Ordine: «Ausilio il miglior ds in circolazione! Marotta unico ad essere andato a Roma…»Ordine: «Ausilio il miglior ds in circolazione! Marotta unico ad essere andato a Roma...». Segui le ultimissime ... milannews24.com L'Ordine delle professioni infermieristiche, insieme ad alcune associazioni sportive, impegnati in una passeggiata di sensibilizzazione per contrastare la violenza nei confronti degli operatori della sanità. - facebook.com facebook Ordine: "La prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa attuale" x.com