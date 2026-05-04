Operaia di Irpiniambiente travolta durante la raccolta rifiuti | è in codice rosso

Nella mattina di oggi a Grottolella si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un’operaia di 56 anni impiegata da Irpiniambiente. La donna è rimasta ferita mentre stava operando con il mezzo aziendale durante la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Grottolella, 4 maggio 2026 - Infortunio sul lavoro nella tarda mattina di oggi a Grottolella. Una operaia di 56 anni alle dipendenze di Irpiniambiente è rimasta ferita mentre era impegnata con il mezzo aziendale nelle operazioni di raccolta dei rifiuti.Indagini in corso per capire la dinamica.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Infortunio sul lavoro: operaia di “Irpiniambiente” in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Grottolella, coinvolgendo una dipendente... Travolta da un'auto all’ingresso di Villa Convento: 48enne in codice rossoIl secondo episodio in ordine di tempo è avvenuto lungo la stessa zona, ovvero sempre sul percorso che porta da Lecce a Novoli, nel centro abitato...