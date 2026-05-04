Nuoto nel fondo a Golfo Aranci trionfo azzurro nella staffetta e il sigillo di Paltrinieri

A Golfo Aranci si sono svolti recentemente incontri di nuoto in acque libere, dove si sono registrati risultati significativi. La staffetta maschile ha visto la vittoria della squadra italiana, mentre il nuotatore italiano ha conseguito una medaglia d’oro nella gara individuale. La manifestazione ha attirato atleti provenienti da vari Paesi e si è conclusa con la premiazione dei vincitori.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Golfo Aranci si è confermata ancora una volta il cuore pulsante del nuoto in acque libere internazionale. La tappa sarda della World Aquatics Open Water World Cup, andata in scena lo scorso weekend ha trasformato il borgo gallurese in una cartolina vivente, unendo una location di bellezza sbalorditiva a prestazioni sportive di altissimo profilo. Se nelle precedenti tappe di Soma Bay e Ibiza il circuito aveva mostrato un equilibrio estremo, è stata la Sardegna a offrire il palcoscenico definitivo per il riscatto azzurro. La seconda giornata è stata il vero spartiacque, segnata dal trionfo dell'Italia nella 4x1500 mista.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuoto, nel fondo a Golfo Aranci trionfo azzurro nella staffetta e il sigillo di Paltrinieri Notizie correlate Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una... Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince BethlemGregorio Paltrinieri ha concluso con un’altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: World Cup Fondo: A Golfo Aranci La Terza Tappa – Italia A Caccia Del Primo Successo Stagionale; World Cup. Staffetta azzurra al top, Paltrinieri bronzo nella sprint; CdM Golfo Aranci. Al via domani la 10 km. Diretta su Raisport. La pagina dei risultati.; Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10. Nuoto, nel fondo a Golfo Aranci trionfo azzurro nella staffetta e il sigillo di PaltrinieriRoma, 4 mag. (Adnkronos) - Golfo Aranci si è confermata ancora una volta il cuore pulsante del nuoto in acque libere internazionale. La tappa sarda ... iltempo.it Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri si concede due podi a Golfo Aranci. Filadelli in vetta alla classifica di Coppa del MondoLa tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere di Golfo Aranci restituisce un bilancio articolato per l’Italia: luci evidenti, qualche ombra e ... oasport.it Il Consorzio dei #pescatori di #GolfoAranci lancia l'allarme sulle limitazioni alla #pesca del #gambero rosso e viola, che potrebbero escludere il prodotto dai ristoranti della #Sardegna - facebook.com facebook Golfo Aranci, consorzio dei pescatori sul piede di guerra contro le quote di cattura dei gamberi x.com