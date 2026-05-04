Noir a Villa Borghese | arriva il nuovo mistero di Veltroni su Raiuno

Un nuovo mistero ambientato a Villa Borghese sta per arrivare su Raiuno. La narrazione segue le vicende di un protagonista che si muove tra i viali della celebre area verde, mentre cerca di scoprire i segreti nascosti tra le piante e le strutture storiche. Le trame si intrecciano con le relazioni tra i personaggi, creando un racconto ricco di suspense e colpi di scena. La serie promette di coinvolgere gli spettatori con un mix di mistero e azione.

? Cosa scoprirai Come farà Buonvino a trasformare i suoi colleghi in una squadra?. Quali segreti si nascondono tra i viali di Villa Borghese?. Perché il vicequestore deve affrontare un incarico che sembra una punizione?. Cosa nasconde l'errore professionale che ha rovinato la carriera di Buonvino?.? In Breve Regia di Milena Cocozza con protagonista Giorgio Marchesi. Trasmessa Raiuno il 7 maggio 2026 con secondo appuntamento il 14 maggio. Disponibilità completa degli episodi su piattaforma digitale Raiplay. Ambientazione scenografica tra i viali e i monumenti di Villa Borghese. Il 7 maggio 2026 Raiuno trasmette la nuova fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese, portando sul piccolo schermo il noir tratto dai romanzi di Walter Veltroni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noir a Villa Borghese: arriva il nuovo mistero di Veltroni su Raiuno Notizie correlate Buonvino - Misteri a Villa Borghese: 5 motivi per non perdere la fiction RaiunoRoma, 4 maggio 2026 – La stagione della fiction non è ancora finita e, tratta dai romanzi noir di Walter Veltroni con la regia di Milena Cocozza, in... Leggi anche: Buonvino, il nuovo commissario del giovedì di Rai 1 con i suoi Misteri a Villa Borghese Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Buonvino, la leadership gentile di un commissario a Villa Borghese; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: debutta su Rai 1 la nuova serie tratta dai romanzi di Walter Veltroni. Buonvino - Misteri a Villa Borghese: 5 motivi per non perdere la fiction RaiunoRoma, 4 maggio 2026 – La stagione della fiction non è ancora finita e, tratta dai romanzi noir di Walter Veltroni con la regia di Milena Cocozza, in tv, arriva l’attesissima, nuova serie di Raiuno dal ... quotidiano.net Buonvino – Misteri a Villa Borghese: trama, cast e anticipazioni della nuova fiction di Rai 1Buonvino, la nuova fiction con Giorgio Marchesi tratta dai libri di Walter Veltroni. Trama, cast e anticipazioni prima puntata su Rai 1. newscinema.it Rai Pubblica Utilità. . Su Rai 1 arriva “Buonvino - Misteri a Villa Borghese” Dal 7 maggio, in prima serata, debutta una nuova fiction che intreccia mistero, emozione e racconto umano. Protagonista è il commissario Giovanni Buonvino, nato dai romanzi di - facebook.com facebook