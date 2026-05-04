NoiPA Maggio 2026 | date agamenti importo netto e bonus

Dalle prime ore di oggi, 4 maggio 2026, i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono visualizzare l'importo netto del proprio stipendio nell'area riservata del portale NoiPA, tramite la funzione "Consultazione Pagamenti".Il cedolino di maggio risulta particolarmente atteso per la verifica dei bonus a sostegno del reddito e per l'anticipo della data di esigibilità ordinaria. Le novità del cedolino di Maggio 1. Pagamento del 25 Aprile (Festività non goduta) Nel 2026, la Festa della Liberazione è caduta di sabato. Per il personale con settimana corta (lunedì-venerdì) o per chi non prestava servizio, il cedolino di maggio (o quello di giugno, a seconda delle tempistiche amministrative) può contenere l'indennità per la festività non goduta, calcolata come 126 della retribuzione professionale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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PAGAMENTI GENNAIO 2026: Date Naspi, ADI e Assegno Unico! Quali BONUS Restano

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