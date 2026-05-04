No all' Invalsi e alle riforme | scuola a rischio per due giorni

Il 6 e 7 maggio 2026, le scuole di tutta la regione resteranno chiuse a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Cobas. La protesta coincide con le prove Invalsi previste per gli alunni della scuola primaria, che sono state oggetto di contestazioni da parte dei manifestanti. La decisione di fermare le attività scolastiche ha coinvolto numerose istituzioni, creando disagi tra studenti e famiglie.

La scuola si ferma per uno sciopero proclamato dal sindacato Cobas, il 6 e 7 maggio 2026, in coincidenza con lo svolgimento delle prove Invalsi nella scuola primaria. Al centro della mobilitazione che coinvolge docenti e personale Ata c'è la contestazione delle prove: "Quiz inutili e dannosi che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026: stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riformeI Cobas Scuola hanno proclamato uno sciopero il 6-7 maggio 2026 contro Invalsi, riforme e salari.

Scuola, mobilitazioni nazionali: stop ai test Invalsi e riforme? Cosa scoprirai Come influenzeranno i test Invalsi il percorso degli studenti della primaria? Perché il potere d'acquisto dei docenti è calato del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Test INVALSI e personalizzazione: la riproduzione delle disuguaglianze; Istruzione professionale (IeFP), gli studenti dovranno affrontare le prove Invalsi al secondo e quarto anno. Il Decreto che istituisce la valutazione. Il testo; Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026: stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riforme; Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere.

Sciopero scuola Cobas 6-7 maggio 2026: stop alle prove Invalsi e proteste su stipendi e riformeI Cobas Scuola hanno proclamato uno sciopero il 6-7 maggio 2026 contro Invalsi, riforme e salari. Tra i motivi della protesta, stipendi più alti e la contrarietà alla riforma degli istituti tecnici. L ... fanpage.it

Sciopero scuola 6-7 maggio, coinvolti docenti, personale ATA e dirigenti: prove Invalsi al centro della mobilitazione x.com

Al centro delle proteste ci sono le prove Invalsi e la riforma degli istituti tecnici - facebook.com facebook