Recentemente si discute molto delle modalità di accesso ai programmi televisivi, con alcuni conduttori che si prendono più tempo, mentre altri preferiscono ridurre le puntate. In particolare, si parla di un conduttore che, secondo alcune fonti, si concede cinque minuti di intervista durante la trasmissione di Bruno Vespa. Nel frattempo, la durata delle prime serate varia, con alcune serie che vengono trasmesse in un solo episodio, accorciando così la programmazione.

Si fa un gran parlare dell’ access che si allunga, della prima serata che parte tardi o, come nel caso di Roberta Valente e I Cesaroni, si accorcia con le due serie in onda con un solo episodio. Qual è la soluzione migliore? Davide Maggio l’ha proposta in tempi non sospetti, mentre Nino Frassica punterebbe sul ‘silurato sicuro’ con un fantapalinsesto pubblicato sui suoi social. Il comico siciliano suggerisce 10 minuti in meno per La Volta Buona, Vita in Diretta e L’Eredità, così da far partire il TG1 della sera alle 19.30, Affari Tuoi alle 20 e soprattutto la prima serata alle 20.55. Ma la ciliegina sulla torta riguarda ciò che c’è tra il TG1 e Affari Tuoi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Nino Frassica: “I Cinque Minuti Bruno Vespa se li fa a Porta a Porta”

Nino Frassica contro Bruno Vespa: con ironia affonda il conduttore di Porta a Porta, che frecciatina

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Il palinsesto televisivo di Nino Frassica. “I #CinqueMinuti Bruno Vespa se li fa a #PortaAPorta” #LaVoltaBuona #IlParadisoDelleSignore #VitaInDiretta #LEredità #TG1 #AffariTuoi #RobertaValente #DallaStradaAlPalco x.com